وصول نحو 6 آلاف طن أسمنت و222 سيارة إلى ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 06:10 مساء
ميناء بنغازي, 10 مارس 2020 (صفحة ميناء بنغازي البحري)

استقبل ميناء بنغازي البحري، السفينة «آمال نبتون» الوكيل الملاحي لشركة أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 5985 طنا من مادة الأسمنت «أكياس».

وحسب الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري في بيان اليوم، دخلت أيضا إلى الميناء الرئيسي سفينة نقل السيارات «قلاسيا» الوكيل الملاحي لشركة شواطئ بنغازي للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 222 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

واستقبل الميناء أمس سفينة نقل الحاويات «لوتس» الوكيل الملاحي لشركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 342 حاوية محملة بكل السلع والبضائع المختلفة.

كما دخلت سفينة نقل الحبوب (إيلين) الوكيل الملاحي لشركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 13600 طن من حبوب القمح، بالإضافة إلى السفينة «أي كي سويڤ» الوكيل الملاحي لشركة الوكالة الدولية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 968 ربطة من الخشب الصناعي.

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