بلدي سبها يبحث سبل تعزيز القدرات الصحية لمواجهة فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 04:57 مساء
أعضاء المجلس البلدي سبها مع مسؤولي القطاعات الحكومية والصحية والمجتمعية, 10 مارس 2020, (المجلس البلدي سبها)

بحث المجلس البلدي سبها مع مسؤولي القطاعات الحكومية والصحية والمجتمعية، سبل تعزيز القدرات الصحية في مجابهة الأخطار الناتجة عن فيروس «كورونا» المنتشر حول العالم ودول الجوار الليبي.

وحسب بيان للبلدية شارك في الاجتماع المجلس البلدي بالكامل، برئاسة الشاوش عبدالسلام غربال، عميد المجلس، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي، ومندوبة منظمة الصحة العالمية في البلدية، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس مركز سبها الطبي، ومدير المختبر المرجعي، ومدير مصرف الدم، ومكتب الخدمات الصحية سبها، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

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وشدد المجتمعون على ضرورة رفع وتعزيز القدرات الصحية والوقائية لمجابهة الخطر الناتج عن فيروس «كورونا»، وتشكيل لجنة متابعة ورصد وقاية من الفيروس بمشاركة كل القطاعات الحكومية والمجتمعية والصحية، مع رفع التوعية والتثقيف الصحي في المجتمع بكل وسائل الإعلام المحلية، وعبر نشر المطبوعات والمطويات التوعوية في المدارس والتجمعات السكنية في مدينة سبها.

ولفت المجتمعون أيضا إلى ضرورة التشديد في العمل على تأمين المنافذ البرية والجوية، لرصد الوافدين والمسافرين والتأكد من خلوهم من الأمراض المصاحبة لفيروس «كورونا»، بالإضافة إلى المطالبة بالدعم الحكومي والأممي في توفير الأجهزة المخبرية ومعدات الرصد والمتابعة في الجنوب.

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