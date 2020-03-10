رئيس جنوب أفريقيا يستقبل السراج في بريتوريا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 04:41 مساء
لقاء الرئيس سيريل رامافوسا والسراج في بريتوريا. (رئاسة الجمهورية بجنوب أفريقيا)

استقبل رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل ماتاميلا رامافوسا، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بمقره الرسمي بماهلامبا ندلوبفو في بريتوريا، للتباحث حول الأزمة في ليبيا.

وقالت رئاسة الجمهورية في بريتوريا في بيان إن السراج يقوم «بزيارة عمل إلى جنوب أفريقيا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين». مشيرة إلى أن الرئيس سيريل رامافوسا عقد اجتماعا مع السراج «بناءً على طلب رئيس الوزراء الليبي».

وأوضح البيان أن السراج اغتنم الفرصة لإطلاع الرئيس سيريل رامافوسا بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي على التطورات السياسية والأمنية في ليبيا. مبينا أن محادثات اليوم «شكلت جزءًا من تحضير الرئيس رامافوسا لاجتماع مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، التي ستجتمع في أويو بجمهورية الكونغو، يوم الخميس، 12 مارس» الجاري.

وأضاف البيان أن رئيس جنوب أفريقيا والسراج عبرا في مناقشاتهما «عن الحاجة إلى حل سياسي للتحديات التي تواجه ليبيا، ووضع حد للتأثير الخارجي والعمل العسكري».

ونوهت رئاسة الجمهورية في جنوب أفريقيا بأن الرئيس سيريل رامافوسا سيرأس اجتماع مجموعة الاتصال يوم الخميس المقبل، الذي سيضم رؤساء دول وحكومات مصر وتشاد والجزائر، ورئيس جمهورية الكونغو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، دينيس ساسو نغيسو.

وذكر البيان أن فريق الاتصال سيجتمع على مستوى رؤساء الدول والحكومات ومستوى الوزراء لضمان الاستمرارية، حيث تضم المجموعة أعضاء من اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، بهدف توفير القيادة السياسية وتعزيز تنسيق الجهود الدولية في البحث عن حل للأزمة الليبية.

وقال البيان «إن الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي الأوسع الذي يقوده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينشغلان بنفس القدر بالنزاع الطويل، الذي يؤثر على هذه الدولة المغاربية، حيث يؤثر الحظر المفروض على صادرات النفط أيضا على الاقتصاد وسبل عيش ملايين الليبيين».

وأعرب رئيس جنوب أفريقيا عن اهتمامه بالتعامل مع جميع أطراف النزاع في ليبيا «كجزء من وضع الأسس لإنهاء الأعمال العدائية، وبدء الحوار السياسي الذي سيؤدي إلى إعادة بناء شاملة للاقتصاد والمجتمع الليبي» وفق البيان الرئاسي.

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