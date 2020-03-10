ميركل لحفتر: وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 04:10 مساء
ميركل وحفتر. (الإنترنت)

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال لقائها مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، «أن وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان»، لأنه «ما من حل عسكري» للصراع في ليبيا.

جاء ذلك في بيان مكتوب نقلته «رويترز» عن الناطق باسم الحكومة الألمانية، قال فيه إن المستشارة أنغيلا ميركل استقبلت، اليوم الثلاثاء، المشير خليفة حفتر لإجراء محادثات حول الوضع في ليبيا.

وقال الناطق باسم الحكومة في البيان «أكدت المستشارة أنه ما من حل عسكري لهذا الصراع، وأن وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب».

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كان المشير خليفة حفتر التقى أمس، الاثنين، في باريس الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه «للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية»، حسب ما أعلنه مكتب إعلام القيادة العامة عبر حسابه على موقع «تويتر».

ونقلت «رويترز» عن مصدر بالرئاسة الفرنسية، قوله إن حفتر أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون «بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها الحكومة المعترف بها دوليا».

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