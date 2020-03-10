شركة الكهرباء: إصلاح دوائر نقل الطاقة بثلاث مناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 03:23 مساء
أسلاك وكابلات كهرباء. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء بفيسبوك).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إصلاح دوائر نقل الطاقة 220 كيلو فولت التي تعطلت السبت الماضي وهي: الهيرة الرابطة، والزهراء الهيرة، وغريان الهيرة.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن إصلاح الأعطال قامت به فرق الصيانة بإدارة صيانة خطوط الجهد الفائق الغربية.

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وأمس الاثنين، أكدت الشركة انفصال دوائر نقل الطاقة بثلاث مناطق نتيجة الاشتباكات في جنوب العاصمة طرابلس، هي: الرابطة الهيرة والهيرة أبو عرقوب والهيرة غريان، موضحة أنها لم تقدر على نقل نحو 200 ميغاوات من محطة توليد الجبل الغربي إلى مراكز الأحمال بطرابلس وضواحيها.

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