وزارة الصحة: بدء الترتيبات لعودة العمل بجميع أقسام مستشفى الهواري

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة البدء في الترتيبات اللازمة والعاجلة لعودة العمل بجميع أقسام مستشفى الهواري العام ببنغازي، بعد توقف عدد من الأقسام عن استقبال المرضى منذ سنة 2014.

وقال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي، لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء إن «أقسام غرف العناية وقسم الإيواء ستعود للعمل بشكل جزئي بعد توقفها منذ ست سنوات».

وأضاف: إن «وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب وجه بالبدء في تنسيق مستشفى الهواري مع جهاز الإمداد الطبي لتوفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية ووضع جداول المناوبة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والتيسيرية».

ولفت العريبي إلى أن «مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بديوان وزارة الصحة، عبدالوهاب علي بوشوف، اجتمع بالإدارات المختصة بمستشفى الهواري بحضور مديرعام المستشفى».

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وأشار مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري إلى أن المستشفى يقدم خدماته للمنطقة الممتدة من سرت غربا إلى مساعد شرقا والكفرة جنوبا.