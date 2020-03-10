مع استمرار إقفالات النفط.. قفزة جديدة للدولار في سوق الصرف الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 12:17 مساء

قفز سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الثلاثاء.

وصعدت العملة الأميركية بفارق 14 قرشًا، مسجلة 5 دنانير، مقابل 4.86 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

و قفز سعر صرف اليورو إلى 5.65 دينار، مقابل 5.50 دينار بفارق 15 قرشًا، وبالفارق نفسه كان صعود الجنيه الاسترليني إلى 6.48 دينار، مقابل 6.33 دينار أمس.

كما ارتفع الدينار التونسي بفارق ستة قروش، مسجلًا 1.79 دينار ليبي، مقارنة بـ1.73 دينار ليبي أمس، فيما كان الارتفاع الأقل لليرة التركية التي سجلت 0.82 دينار، مقابل 0.80 دينار أمس.

كانت وزارة المالية حذرت في تقرير عن أدائها المالي لشهري يناير وفبراير من «احتمالية حدوث كساد تضخمي، مع عودة العجز في الحساب الجاري»، واستمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية.

وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على الموارد المالية للدولة الليبية، مما يزيد الضغوط على العملة، فقد انخفضت «قيمة الدينار بنسبة 6% في السوق الموازية خلال شهر يناير 2020، مقارنة بقيمته في ديسمبر 2019»، حسب تحليل وحدة الاقتصاد بوزارة المالية.

ونوه تقرير الوزارة إلى «اتساع الفارق بين السعر الرسمي مع الرسم والسعر الموازي من 320 إلى 560 درهمًا، وهذا أعلى فارق منذ ديسمبر 2018».

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