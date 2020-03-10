«مجلس الدولة» يجتمع مع عماري زايد لمناقشة مشكلات التعليم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 12:10 مساء
اجتماع في مجلس الدولة مع وزير التعليم بحكومة الوفاق لمناقشة أزمات التعليم، 10 مارس 2020 (الإنترنت).

عقدت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بمقر المجلس الأعلى للدولة اجتماعًا مع وزير التعليم بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، لمناقشة المشاكل التي تواجه العملية التعليمية بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.

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وناقش الاجتماع كذلك الوضع في التعليم الجامعي والعالي في الداخل والخارج، وإمكانية حل المشاكل التي تواجه الطلبة الموفدين، بالإضافة إلى أوضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، حسب بيان لمجلس الدولة صادر اليوم الثلاثاء.

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