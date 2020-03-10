«تعليم الوفاق»: تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الشهادة الإعدادية مسؤولية كل منطقة

وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة (أرشيفية: الإنترنت).

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، أن تقليص المقررات الدراسية وتحديد الدروس الملغاة والمحذوفة للشهادة الإعدادية ستكون مهمة مكاتب ووحدات التفتيش التربوي في كل منطقة، ولن تنجز مركزيًّا.

وقال جمعة في بيان نشرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن كل مراقبة ستحدد الأجزاء المحذوفة تقديرًا لظروفها، ومراعاة لظروف التلاميذ في هذه المرحلة التعليمية، مرجحًا أن يتم إعلانها خلال هذا الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

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ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تذليل كل العقبات التى تواجه التلاميذ، وأن امتحانات الشهادة الإعدادية ستنجز في كل مراقبة ولن تكون مركزية تنفيذًا للائحة تنظيم شؤون التعليم العام وتقديرًا لظروف التلاميذ الاستثنائية.

وبخصوص الامتحان النهائي للشهادة الإعدادية، قال إنه لن يتضمن أسئلة في الدروس الملغاة من مقررات الفصلين الأول والثاني، متابعًا: «لا أستطيع القول إن الأسئلة ستكون صعبة أو سهلة، ولكنها ستكون موزعة على مستويات القياس المعرفية ووفقًا لما جاء في ورقة المواصفات الفنية للامتحان النهائي التى وضعتها اللجان التربوية».