51.36 مليون برميل الفاقد التراكمي للإنتاج بسبب إقفال الموانئ والحقول النفطية

مصفاة السرير (أر شيفية: شركة أجوكو)

أظهرت بيانات صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط أن الفاقد التراكمي للإنتاج وصل إلى 51 مليون و 365 ألف برميل خلال الفترة من 18 يناير الماضي وحتى 8 مارس الجاري.

وأشارت المؤسسة إلى أن الفاقد اليومي بلغ 1.1 مليون برميل يوم الأحد الماضي، عندما نزل الإنتاج إلى مستوى لم يصله من قبل وهو 114.33 ألف برميل.

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وأضافت أن الخسائر اليومية للإنتاج ارتفعت إلى نحو 55.46 مليون دولار.، وبذلك يقفز إجمالي الخسائر الناجمة عن إقفالات الموانئ والحقول النفطية إلى مليارين و 932 مليون دولار على مدى 51 يوما.