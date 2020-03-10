إغلاق غرف للعمليات الجراحية والعناية في المستشفى الليبي - الألماني ببنغازي

أحد عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية يتفقد المستشفى الليبي الألماني في بنغازي. (الإنترنت).

قرر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي بالتعاون مع مكتب الخدمات الصحية إغلاق عدد من غرف العمليات والعناية المركزة في المستشفى الليبي - الألماني بالمدينة بسبب عدة مخالفات.

وأوضح الجهاز في بيان أن المخالفات أبرزها وجود أجهزة طبية غير صالحة للعمل وأخرى عاطلة تسببت في عدم جودة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرا إلى إغلاق بعض غرف المستشفى بسبب انتشار الرطوبه فيها ووجود صدأ بمعداتها.

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وقامت اللجنة المشتركة من عناصر الجهاز وأعضاء مكتب الخدمات الصحية ببنغازي بهذه الجولة بهدف «الحفاظ على صحة المواطن والسعي لمحاسبة المتهاونين».

وطالبت اللجنة إدارة المستشفى بتزويدها بأسعار الخدمات الطبية، أي أسعار العمليات والإيواء والكشوفات التي تقدم للمواطنين، وأمهلت مسؤولي المستشفى بعد استدعائهم وتعهدهم فترة محدودة لمعالجة هذه المخالفات، وعدم فتح هذه الغرف إلا بعد صيانتها بشكل كامل بما يتوافق مع الشروط الصحية والمهنية، مع متابعة اللجنة ذلك.