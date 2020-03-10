إغلاق غرف للعمليات الجراحية والعناية في المستشفى الليبي - الألماني ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 10:32 صباحا
أحد عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية يتفقد المستشفى الليبي الألماني في بنغازي. (الإنترنت).

قرر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي بالتعاون مع مكتب الخدمات الصحية إغلاق عدد من غرف العمليات والعناية المركزة في المستشفى الليبي - الألماني بالمدينة بسبب عدة مخالفات.

وأوضح الجهاز في بيان أن المخالفات أبرزها وجود أجهزة طبية غير صالحة للعمل وأخرى عاطلة تسببت في عدم جودة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرا إلى إغلاق بعض غرف المستشفى بسبب انتشار الرطوبه فيها ووجود صدأ بمعداتها.

اقرأ أيضا:  «بي بي سي»: جراح «الأخطاء القاتلة» الممنوع في بريطانيا يعمل بمصراتة

وقامت اللجنة المشتركة من عناصر الجهاز وأعضاء مكتب الخدمات الصحية ببنغازي بهذه الجولة بهدف «الحفاظ على صحة المواطن والسعي لمحاسبة المتهاونين».

وطالبت اللجنة إدارة المستشفى بتزويدها بأسعار الخدمات الطبية، أي أسعار العمليات والإيواء والكشوفات التي تقدم للمواطنين، وأمهلت مسؤولي المستشفى بعد استدعائهم وتعهدهم فترة محدودة لمعالجة هذه المخالفات، وعدم فتح هذه الغرف إلا بعد صيانتها بشكل كامل بما يتوافق مع الشروط الصحية والمهنية، مع متابعة اللجنة ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 ليبيين في اختبارات احترافية بإسبانيا
رياضة محلية
«المالية الروسية»: يمكننا التكيف مع أسعار النفط حتى 25 دولارا للبرميل لفترة 10 ...
اقتصاد
تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. وأول تعليق لحمدوك عقب نجاته
دولى
«المركزي» في بنغازي يعلن تسييل مرتبات يناير وفبراير لحساب «مالية الموقتة»
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
هبوط بورصات العالم وخسائر بالمليارات مع انتشار فيروس كورونا
اقتصاد
كاركاتير حليم - 8 مارس: اليوم العالمي للمرأة
كاريكاتير
«مالية الوفاق» تتوقع تراجع الاحتياطي إلى 63 مليار دولار إذا استمر إقفال النفط ...
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم الدولي للمرأة
كاريكاتير
رئيس الكونغو: قائد المخابرات العسكرية مات مشنوقا
دولى
4 وفيات في انهيار فندق لعزل المصابين بـ«كورونا» شرق الصين
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سؤال وجواب حول فيروس كورونا المستجد