البلديات الحدودية تبحث وضع إجراءات وقائية لمواجهة كورونا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 09 مارس 2020, 11:10 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع مسؤولي بلديتي بئر الأشهب وإمساعد, (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية صباح اليوم الإثنين، مع مسؤولي بلديتي بئر الأشهب وإمساعد، وضع إجراءات وقائية بالبلديات الحدودية خوفا من مرض كورونا.

وقال بوالخطابية إلى «بوابة الوسط»، إنه مع تزايد انتشار مرض الكورونا في الدول الخارجية، وجب إطلاق خطة استباقية خوفا من تفشي المرض وانتشاره في ليبيا، لاسيما أن بلديات طبرق وبئر الأشهب وإمساعد حدودية مع مصر التي تم تسجيل حالات مصابة بالمرض فيها، لذلك يجب وضع تدابير خاصة لمقاومة المرض وصده من خلال حجر الحالات بمكان مناسب تتوافر فيه جميع الشروط.

وأضاف بوالخطابية أنه تم التنسيق بين البلديات الثلاثة من أجل كبح جماح المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون ليبيا بطريقة غير نظامية، وحجزهم في مكان مناسب للكشف عليهم وفحصهم ووضع كافة الإجراءات بمنفذ إمساعد البري ومراقبة دخول الشاحنات والأفراد.

وذكر بوالخطابية أن منطقة طبرق العسكرية شددت الحراسة على المنافذ البرية والبحرية، خوفا من دخول المهاجرين غير الشرعيين.

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