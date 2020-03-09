«تعليم الوفاق»: امتحانات الإعدادية ستنجز في كل مراقبة ولن تكون مركزية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 10:23 مساء
وكيل تعليم الوفاق خلال تفقده لبدء الدورات المنهجية، 3 مارس 2020. (صحفة وزارة التعليم بموقع فيسبوك)

قال وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، إن الوزارة ستعمل علي تسخير كافة إمكاناتها من أجل توفير الظروف الملائمة والمحفزة لطلاب الشهادة الإعدادية، لافتاً إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستنجز في كل مراقبة ولن تكون مركزية تنفيذًا للائحة تنظيم شؤون التعليم العام وتقديرًا لظروف التلاميذ الاستثنائية.

وتابع في بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق اليوم، أن مكاتب ووحدات التفتيش التربوي في كل منطقة ستقوم بتقليص مفردات المقررات الدراسية وتحديد الدروس الملغاة في جميع المقررات الدراسية لمرحلة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الجاري 2019-2020، ولن تنجز مركزية تقديرا لظروف كل مراقبة تعليم ومراعاة ظروف التلاميذ في هذه المرحلة التعليمية، مرجحاً أن يتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع على أقصى تقدير.

وأوضح جمعة أن الامتحان النهائي للشهادة الإعدادية لن يتضمن أسئلة في الدروس الملغاة من مقررات الفصلين الأول والثاني، موضحاً أنه لا يستطيع القول بأن الأسئلة ستكون صعبة أو سهلة، ولكنها ستكون موزعة على مستويات القياس المعرفية وفقاً لما جاء في ورقة المواصفات الفنية للامتحان النهائي.

وطالب الوكيل في خطاب رسمي، مراقبي التعليم ومكاتب التفتيش التربوي بضرورة إنجاز هذه المهام في حد أقصي هذا الأسبوع وضرورة الخروج لوسائل الإعلام المحلية وتوضيح كافة إجراءات الوزارة في هذا الشأن علي ان يتم وضع التلاميذ الملتحقين بالدورات المنهجية المجانية في صورة هذه الإجراءات .

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