مصر تشدد على تعيين مبعوث أممي جديد يحظى بقبول جميع الأطراف الليبية

وزير الخارجية المصري، سامح شكري. (الإنترنت)

شددت مصر على ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفا للمبعوث المستقيل غسان سلامة يحظى بالقبول من جميع الأطراف الليبية، مؤكدة دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ إن الاتصال تطرق لآخر مستجدات الأزمة في ليبيا، وسبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، خاصة في ضوء استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأكد حافظ أن الوزير سامح شكري ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة «أهمية أن يتم تعيين مبعوث أممي جديد في أقرب وقت ممكن يحظى بالقبول من جميع الأطراف الليبية»، مشيرا إلى أن الاتصال بحث أيضا «سبل التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الدولية والإقليمية المختلفة».

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على دعم القاهرة لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة العديد من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والتنموية.

من جانبه، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر، منوهاً لتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة، بحسب الخارجية المصرية.