النائب الأول لرئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأميركي لدى ليبيا في تونس

السفير ريتشارد نورلاند مصافحا النويري بعد لقائهما في تونس. (سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا)

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، اليوم الإثنين، في تونس العاصمة سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لبحث آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي، بحسب ما نشره موقع مجلس النواب على الإنترنت.

وقال موقع مجلس النواب إن لقاء النويري مع السفير الأميركي تناول الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الليبية ودور الولايات المتحدة في ذات الشأن، كما تطرق إلى عمل البعثة الأممية الراعية للمساعي الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا خاصة عقب استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة ودور البعثة الأممية خلال الفترة القادمة.

كانت السفارة الأميركية أعلنت عبر صفحتها على «فيسبوك» أن السفير ريتشارد نورلاند التقى في تونس الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن السويحلي لمناقشة إمكانية تعليق الحملة العسكرية على طرابلس واستئناف المقاوضات السياسية.