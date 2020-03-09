الرئاسة الفرنسية: حفتر أبلغ ماكرون بأنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار

ماكرون خلال استقبال المشير حفتر في لقاء سابق بباريس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر بالرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، إن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون «بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها الحكومة المعترف بها دوليا».

وقالت «رويترز» إن المصدر الفرنسي المسؤول لم يذكر تفاصيل أخرى. لكنه أوضح أنه بعد أن اجتمع حفتر مع ماكرون في باريس «أكد لنا القائد العسكري حفتر بأنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الميليشيات».

إعلام القيادة العامة: المشير حفتر يزور فرنسا بدعوة رسمية من الرئيس ماكرون

كان مكتب إعلام القيادة العامة أعلن أن المشير خليفة حفتر، وصل صباح اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس بناء على «دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون» الذي التقاه بقصر الإليزيه «للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية».

وأشار مكتب إعلام القيادة العامة في تغريدة له عبر حسابه على موعق «تويتر» إلى أن المشير خليفة حفتر التقى خلال الزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.