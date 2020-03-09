الرئاسة الفرنسية: حفتر أبلغ ماكرون بأنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 07:20 مساء
ماكرون خلال استقبال المشير حفتر في لقاء سابق بباريس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر بالرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، إن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون «بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها الحكومة المعترف بها دوليا».

وقالت «رويترز» إن المصدر الفرنسي المسؤول لم يذكر تفاصيل أخرى. لكنه أوضح أنه بعد أن اجتمع حفتر مع ماكرون في باريس «أكد لنا القائد العسكري حفتر بأنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الميليشيات».

إعلام القيادة العامة: المشير حفتر يزور فرنسا بدعوة رسمية من الرئيس ماكرون

كان مكتب إعلام القيادة العامة أعلن أن المشير خليفة حفتر، وصل صباح اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس بناء على «دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون» الذي التقاه بقصر الإليزيه «للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية».

وأشار مكتب إعلام القيادة العامة في تغريدة له عبر حسابه على موعق «تويتر» إلى أن المشير خليفة حفتر التقى خلال الزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. وأول تعليق لحمدوك عقب نجاته
دولى
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
هبوط بورصات العالم وخسائر بالمليارات مع انتشار فيروس كورونا
اقتصاد
كاركاتير حليم - 8 مارس: اليوم العالمي للمرأة
كاريكاتير
«مالية الوفاق» تتوقع تراجع الاحتياطي إلى 63 مليار دولار إذا استمر إقفال النفط ...
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم الدولي للمرأة
كاريكاتير
رئيس الكونغو: قائد المخابرات العسكرية مات مشنوقا
دولى
4 وفيات في انهيار فندق لعزل المصابين بـ«كورونا» شرق الصين
دولى
«فرانس برس»: إيطاليا ستضع ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي
دولى
الاتحاد الأوروبي: 200 ألف فتاة وامرأة نزحن بسبب النزاع في ليبيا
ليبيا
تحالف القوى الوطنية يطالب غوتيريس بالتدخل لمنع أي رفع «محتمل» للتجميد عن الأصول ...
ليبيا
السعودية تعيد فتح صحن الكعبة مع استمرار تعليق العمرة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سؤال وجواب حول فيروس كورونا المستجد