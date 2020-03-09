خروج قسم الطوارئ بمستشفى بني وليد عن العمل بعد تخريبه من قبل مسلحين

تهشم زجاج سيارة إسعاف بمستشفى بني وليد العام جراء الهجوم. (بوابة الوسط)

أكد مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» خروج قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى عن العمل بعد تعرضه للتخريب والعبث من قبل «مجموعات مسلحة» هاجمت المستشفى ظهر اليوم الإثنين.

ولم يوضح التويجر تبعية «المجموعات المسلحة» التي هاجمت مستشفى بني وليد العام ولا سبب الهجوم.

يشار إلى أن قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى بني وليد العام أعيد افتتاحه قبل أيام بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز التي قامت بها إدارة المستشفى.

وأظهرت صور تحصلت عليها «بوابة الوسط» طلقات رصاص فارغة داخل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى بني وليد العام، وتعرض سيارات إسعاف لإطلاق نار وتكسير زجاجها.

آثار طلقات الرصاص على زجاج أحد الجدران بقسم الإسعاف في مستشفى بني وليد. (بوابة الوسط)

آثار طلقات الرصاص على زجاج سيارة إسعاف بمستشفى بني وليد. (بوابة الوسط)

طلقات الرصاص على أرضية إحدى الغرف بقسم الإسعاف في مستشفى بني وليد. (بوابة الوسط)