المركزي: 3.85 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي في يناير وفبراير

مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهر بيان صادر عن مصرف المركزي أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي ثلاث مليارات و855 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وأوضح المصرف في بيانه اليوم الإثنين، أن المدفوعات من النقد الأجنبي للفترة من أول يناير وحتى 29 فبراير الماضي جرى توزيعها كما يلي:

ـ تغذية حسابات المصارف التجارية بمبلغ مليارين و 775 مليون دولار، تشمل 79 مليون دولار ما نفذ من مخصص أرباب الأسر، و مليار 263 مليون دولار للاعتمادات، و مليار و433 مليون دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص، ومرتبات المغتربين والتأمين وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

ـ تحويلات الدولة بمبلغ مليار و80 مليون دولار، منها 408 ملايين دولار تشمل مصروفات القضايا الخارجية، والتحويلات الخارجية لوزارة المالية، بالإضافة إلى 519 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، التي تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة، وكذلك 153 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

المرتبات ورسوم بيع النقد الأجنبي

وأظهرت البيانات عدم تسجيل أية مبالغ للإنفاق على بند المرتبات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 إلى 29 فبراير الماضي. وأشارت إلى أن إجمالي إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها بلغت 6.11 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات النفط والغاز 380 مليون دينار.

وبلغت إيرادات الضرائب 166 مليون دينار وإيرادات الجمارك 18 مليون دينار فقط، وإيرادات الاتصالات 228 مليون دينار. أما إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية فقدرها بـ25 مليون دينار، ولم يسجل أي إيراد من المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي، وقدر إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بـ903 ملايين دينار.

وفيما يخص الإنفاق، أوضح المصرف أنه لم تسجل أية مبالغ على بند المرتبات، أو التنمية، بينما بلغ بند الدعم 445 مليون دينار، والنفقات التسييرية 5 ملايين، ليبلغ الإجمالي 450 مليون دينار.