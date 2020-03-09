إعلام القيادة العامة: المشير حفتر يزور فرنسا بدعوة رسمية من الرئيس ماكرون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 04:53 مساء
المشير خليفة حفتر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن المشير خليفة حفتر، يزور العاصمة الفرنسية باريس بـ«دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون».

وقال مكتب إعلام القوات المسلحة الليبية في تغريدة على موقع «تويتر» الإثنين إن «القائد العام للجيش الليبي  خليفة  حفتر وصل صباح اليوم إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية».

والتقى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الإثنين، على هامش زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وفي 12 فبراير الماضي تلقى حفتر دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا، نقلها مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، لمقر القيادة العامة في الرجمة.

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