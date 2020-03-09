«عدل الوفاق» تتهم «اللواء التاسع» بخطف قاضي الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 04:39 مساء
شعار وزارة العدل بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

اتهمت وزارة العدل بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، اللواء التاسع التابع لقوات القيادة العامة بخطف محمد بن عامر القاضي بمحكمة الخمس في 27 فبراير الماضي.

واعتبرت في بيان رسمي، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «هذه الجريمة تعد انتهاكًا جسيمًا لحرمة القضاء وتقويضًا لأعمدته المنيعة».

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وأشادت الوزارة بالوقفات الاحتجاجية التي شهدتها المقار العدلية أمس الأحد، مطالبة بإطلاقه دون قيد أو شرط. ووجهت الوزارة نداءً إلى كافة الجهات الأمنية للتحرك وممارسة مهامها.

كانت المقار العدلية بالمدن الليبية نظمت وقفات احتجاجية للتنديد بخطف القاضي محمد بن عامر، وفقما ذكرت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، وأشارت الوزارة في وقت سابق إلى أن «مجموعة خارجة عن القانون خطفت القاضي، وذلك بالتسلل لمقر سكنه بمدينة القره بوللي في 27 فبراير الماضي».

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