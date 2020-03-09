«المركزي» في طرابلس يؤكد عدم إنفاق أية مبالغ على المرتبات خلال يناير وفبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 03:51 مساء

أعلن المصرف المركزي في طرابلس عدم تسجيل أية مبالغ للإنفاق على بند المرتبات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 إلى 29 فبراير الماضي.

وأوضح أن إجمالي إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها بلغت 6.11 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات النفط والغاز 380 مليون دينار.

وأكد بيان للمصرف عن الإيرادات والإنفاق خلال الفترة المذكورة، أن إيرادات الضرائب بلغت 166 مليون دينار وإيرادات الجمارك 18 مليون دينار فقط، وإيرادات الاتصالات 228 مليون دينار.

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أما إيردات بيع المحروقات بالسوق المحلية فقدرها بـ25 مليون دينار، ولم يسجل أي إيراد من المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي. وقدر إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بـ903 ملايين دينار.

وفيما يخص الإنفاق، أوضح المصرف المركزي أنه لم تسجل أية مبالغ على بند المرتبات، أو التنمية، بينما بلغ بند الدعم 445 مليون دينار، والنفقات التسييرية 5 ملايين، ليبلغ الإجمالي 450 مليون دينار. 

مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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