مجلس الدولة يعقد ورشة عمل حول المصالحة الوطنية في 15 أبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 03:35 مساء
جانب من اجتماع لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى للدولة، 9 مارس 2020 (الإنترنت).

حددت لجنة المصالحة الوطنية بالمجلس الأعلى للدولة الخامس عشر من أبريل المقبل موعدًا لورشة العمل التي ينظمها المجلس بشأن المصالحة، كما شكلت عددًا من اللجان الفرعية تشرف على الورشة.

وعقدت لجنة المصالحة اجتماعًا في العاصمة طرابلس لمناقشة التحضيرات اللازمة لورشة العمل، وتم خلاله إقرار اللجان المشرفة على الورشة ومنها: اللجنة التحضيرية، واللجنة الإعلامية، ولجنة التنظيم والاستقبال، على أن تعقد في أحد فنادق طرابلس.

وفي يناير الماضي، شارك وفد من مجلس النواب في ندوة دولية حول تجارب المصالحة الوطنية عُـقدت بالمغرب، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب.

وقال الوفد: «إن المصالحة الوطنية الضمانة الوحيدة لنجاح عملية الانتقال الديمقراطي»، معتبرًا أن التدخلات الخارجية من أكبر العراقيل والمعوقات الحائلة دون إنجاز مصالحة، موضحًا أن هذه ليست مهمة الحكومات فقط «وإنما يجب أن تكون بمساهمة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع الليبي».

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