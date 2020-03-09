اجتماع بين مجلس الدولة و«نواب طرابلس» لمناقشة مشكلات الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 01:55 مساء
عدد من أعضاء مجلس النواب في طرابلس خلال اجتماعهم لمناقشة أزمات الجنوب بمجلس الدولة. (الإنترنت).

ناقش اجتماع للمجلس الأعلى للدولة مع عدد من أعضاء مجلس النواب في طرابلس المشكلات الخدمية التي تواجه الجنوب الليبي.

وقال مجلس الدولة إن الاجتماع التشاوري عُـقد في مقره بطرابلس، بحضور «مجلس النواب بطرابلس الممثلين عن الجنوب»، وتطرق إلى آليات تفعيل العمل المشترك بين المجلسين لإيجاد حلول عملية وسريعة للمختنقات الخدمية للمنطقة الجنوبية، والتنسيق فيما بينهما لإيصال الخدمات للمواطنين في المنطقة بالتعاون مع الجهات التنفيذية.

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وتعاني مناطق الجنوب الليبي أزمات عديدة، أبزرها نقص الوقود، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين الذين يضطرون إلى الاصطفاف بسياراتهم في طوابير ممتدة، ولساعات طويلة، أمام محطات التوزيع، وذلك بسبب التهريب وغياب المساواة في التوزيع، وبيع الوقود بالسوق السوداء.

عدد من أعضاء مجلس النواب في طرابلس خلال اجتماعهم لمناقشة أزمات الجنوب بمجلس الدولة. (الإنترنت).
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