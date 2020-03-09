«المركزي» في بنغازي يدعو الحكومة الموقتة للبحث عن بدائل لتمويل الميزانية

قال المصرف المركزي في بنغازي إن الحكومة الموقتة استنفدت القدرة على الاستمرار بالاقتراض من المصرف المركزي الذي امتد لخمس سنوات، داعيًا إلى البحث عن بدائل مناسبة لتمويل الميزانية وليس إقحام المصرف المركزي فيما لا يعنيه من قضايا تمويل الميزانية.