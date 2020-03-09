«المركزي» في بنغازي يدعو الحكومة الموقتة للبحث عن بدائل لتمويل الميزانية
القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 01:15 مساء
قال المصرف المركزي في بنغازي إن الحكومة الموقتة استنفدت القدرة على الاستمرار بالاقتراض من المصرف المركزي الذي امتد لخمس سنوات، داعيًا إلى البحث عن بدائل مناسبة لتمويل الميزانية وليس إقحام المصرف المركزي فيما لا يعنيه من قضايا تمويل الميزانية.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي