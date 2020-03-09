منظمة الصحة العالمية تفتتح مركز طوارئ في بنغازي لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 01:04 مساء
موظفون لدى منظمة الصحة العالمية يناقشون طرق مواجهة فيروس كوورنا في ليبيا. (الإنترنت).

افتتحت منظمة الصحة العالمية مركزًا لعمليات الطوارئ الصحية في بنغازي، وقررت تسخير إمكاناته للقيام بفحوصات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وقال منسق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور سند المجبري، في تصريحات تلفزيونية، إن عملية افتتاح المركز التابع لمركز بنغازي الطبي جرت أمس الأحد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع مقدم من المنظمة الدولية، بالتعاون مع السلطات المحلية.

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وأوضح أن مركز عمليات الطوارئ يركز على مواجهة مختلف أنواع الكوارث، ومنها انتشار وتفشي الأوبئة «مثلما نشهده الآن في العالم من تفشي فيروس كورونا، ولذا سنسخر جميع إمكانات المركز وجهوده للوقاية من فيروس كورونا حتى تكون كافة القطاعات الصحية على أهبة الاستعداد والتنسيق الكامل لمواجهة أي طارئ».

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