قنونو يعلن التعامل مع أهداف لقوات القيادة العامة في جنوب طرابلس

الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، اليوم الإثنين، التعامل مع أهداف مباشرة لقوات القيادة العامة في جنوب طرابلس، «ردا على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال».



وقال قنونو إن قوات حكومة الوفاق استهدفت قوات القيادة العامة «في الميدان»، وذلك حسب تصريح نقلته صفحة عملية «بركان الغضب» على موقع «فيسبوك»، اليوم الاثنين.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

ولا تزال انتهاكات وقف إطلاق النار في حرب طرابلس مستمرة، بالرغم من التوصل إلى هدنة بين الطرفين في موسكو دخلت حيز التنفيذ منذ 12 يناير الماضي، وعقد مؤتمر برلين في 19 يناير وتوصيته بضرورة وقف إطلاق النار.