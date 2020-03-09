قنونو يعلن التعامل مع أهداف لقوات القيادة العامة في جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 12:03 مساء
الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، اليوم الإثنين، التعامل مع أهداف مباشرة لقوات القيادة العامة في جنوب طرابلس، «ردا على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال».

وقال قنونو إن قوات حكومة الوفاق استهدفت قوات القيادة العامة «في الميدان»، وذلك حسب تصريح نقلته صفحة عملية «بركان الغضب» على موقع «فيسبوك»، اليوم الاثنين.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

ولا تزال انتهاكات وقف إطلاق النار في حرب طرابلس مستمرة، بالرغم من التوصل إلى هدنة بين الطرفين في موسكو دخلت حيز التنفيذ منذ 12 يناير الماضي، وعقد مؤتمر برلين في 19 يناير وتوصيته بضرورة وقف إطلاق النار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - 8 مارس: اليوم العالمي للمرأة
كاريكاتير
«مالية الوفاق» تتوقع تراجع الاحتياطي إلى 63 مليار دولار إذا استمر إقفال النفط ...
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم الدولي للمرأة
كاريكاتير
رئيس الكونغو: قائد المخابرات العسكرية مات مشنوقا
دولى
4 وفيات في انهيار فندق لعزل المصابين بـ«كورونا» شرق الصين
دولى
«فرانس برس»: إيطاليا ستضع ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي
دولى
الاتحاد الأوروبي: 200 ألف فتاة وامرأة نزحن بسبب النزاع في ليبيا
ليبيا
تحالف القوى الوطنية يطالب غوتيريس بالتدخل لمنع أي رفع «محتمل» للتجميد عن الأصول ...
ليبيا
السعودية تعيد فتح صحن الكعبة مع استمرار تعليق العمرة
دولى
البعثة الأوروبية تسلط الضوء على رحلة خمس ليبيات «نحو الحرية في بلد تنخره الحرب»
ليبيا
النجار ينفي تسجيل أي إصابة بفيروس «كورونا» بالمنطقة الشرقية
ليبيا
«التهريب» يفاقم أزمات النفط الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كورونا قد يصبح «مرضا دائما»