انطلاق الملتقى الاقتصادي الليبي - الجزائري 17 مارس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 11:30 صباحا
مشهد لميدان في مدينة الجزائر. (أرشيفية: الإنترنت).

تستضيف الجزائر الملتقى الاقتصادي الجزائري الليبي خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس الجاري، بحضور رجال أعمال من البلدين.

ويركز الملتقى الذي يقام في العاصمة الجزائرية على فتح مجالات التعاون والشراكة في الاقتصاد والتجارة البينية، وسيحضره رجال أعمال وموظفو مؤسسات تجارية ومسؤولون حكوميون، حسبما ذكرت صفحة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين على موقع «فيسبوك»، اليوم الاثنين.

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وعلى هامش الملتقى، ستعقد لقاءات مباشرة بين أصحاب الأعمال الليبيين ونظرائهم من الجزائر، بالإضافة إلى إقامة معرض للمنتجات الجزائرية بمشاركة العديد من الشركات المتخصصة في مجالات المواد الغذائية والمواد الزراعية والأدوية.

كما يضم المعرض منتجات مصانع الإسمنت وشركات البناء والاستثمار العقاري والمواد الكهرومنزلية وشركات الخدمات النفطية وشركات تدوير القمامة وغيرها من الشركات.

وبنهاية يناير الماضي، عقد منتدى الأعمال «الجزائري - الليبي» في العاصمة الجزائر بمشاركة أكثر من 300 رجل أعمال من كلا البلدين،  ومختصين في التجارة ومهن البناء والمالية والزراعة والطاقة.

وركز المنتدى على الصناعات الغذائية والتحويلية والمنتجات الزراعية والعطور.

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