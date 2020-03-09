الأرصاد: أمطار متفرقة شمال شرق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين هطول أمطار متفرقة على مناطق شمال شرق البلاد، فيما يكون الطقس مستقرًا شمال غرب البلاد.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى حدوث تقلبات جوية متوقعة على مناطق غرب ووسط البلاد غدا الثلاثاء، مصحوبة بأمطار رعدية جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق.

رأس جدير حتى سرت ـ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع فرصة هطول أمطار متوسطة جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما قد يؤدي إلى جريان الأودية المحلية، واحتمال سقوط حبات البرد على بعض المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدًا على أغلب المناطق.

الخليج ـ سهل بنغازي حتى أمساعد ـ الواحات ـ مراده

تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة هطول أمطار متفرقة اليوم على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي. وتكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و 22 درجة مئوية ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم غد، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على الحمادة، ومن المتوقع أن تكون غزيرة على الجفرة مما تسبب في جريان الأودية المحلية. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مساء غد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على أقصى مناطق الجنوب. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و25 درجة مئوية.