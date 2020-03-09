مخالفات ضد محال بيع الطيور في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 10:32 صباحا
عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة توقع مخالفات ضد عدد من محال بيع الطيور في مدينة بنغازي. (وال)

حرر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة مخالفات ضد عدد من محال بيع الطيور في مدينة بنغازي.

ووفق وكالة الأنباء الليبية (وال) في بنغازي، فقد توجهت عناصر من الجهاز إلى شارع الطيور بمنطقة الرويسات، بعد وصول شكاوى وبلاغات من المواطنين سكان الشارع من انتشار الروائح الكريهة والفضلات على قارعة الطريق ومصدرها المحال التي تتاجر في بيع الطيور بالمنطقة.

وعبرت الشكاوى عن التخوف من نقل تلك الأمراض لأمراض معدية تهدد صحة المواطنين، حسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وذكر جهاز المكافحة أنه وجه مخالفات عدة لأصحاب المحال، منها التعدي على الطريق العام واستخدام ممرات المشاة لعرض الحيوانات مما تسبب في عرقلة للمواطنين، علاوةً على تكدس مخلفات أطعمة الحيوانات وروثها على قارعة الطريق وبين المنازل.

وأحال الجهاز المحال المخالفة إلى جهات الاختصاص القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وخاصة للذين يعملون منهم دون تراخيص أو إجراءات قانونية تسمح لهم بمزاولة التجارة في الطيور.

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