مستشفى طرابلس المركزي ينفي استقبال حالتين مشتبه بإصابتهما بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 09:42 صباحا
العيادات الخارجية في مستشفى طرابلس المركزي, (أرشيفية : الإنترنت)

 نفت إدارة مستشفى طرابلس المركزي ما أوردته بعض وسائل الاعلام والقنوات الفضائية بوصول حالات مشتبه بها بفيروس «كورونا» المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال) تأكيد المكتب الإعلامي بالمستشفى عدم وصول أية حالة مصابة بهذا الفيروس، مشيرا إلى أن ما أوردته هذه الوسائل الإعلامية بوصول حالتين للمستشفى عار من الصحة، داعيا كل القنوات إلى تحري الدقة والمصداقية واستيفاء الأخبار من مصادرها.

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كانت وكالة «سبوتنيك» الروسية نقلت عن الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، قوله إن مستشفى طرابلس المركزي «سجل أول حالتي اشبتاه بفيروس كورونا اليوم» عقب تحويلهما، حيث أجريت لهما الفحوصات اللازمة لكن نتيجة التحاليل جاءت سلبية.

ونفت وزارة الصحة تسجيل إي إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا، واصفة ما تردد في هذا الشأن بأنه «إشاعات وأخبار عارية من الصحة تماما».

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