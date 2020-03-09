ننشر أسماء القتلى والمصابين في القصف على منطقة عرادة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 01:47 صباحا
أحد ضحايا القصف على منطقة عرادة في طرابلس, 8 مارس 2020 (مركز الطب الميداني والدعم)

نشر مركز الطب الميداني والدعم، أسماء قتيلين وخمسة مصابين سقطوا في قصف لقوات القيادة العامة على منطقة عرادة في طرابلس.

وبحسب بيان للمركز اليوم، تسبب القصف في وفاة كل من محسن محمد الشبو 29 سنة، وماجد عبدالله بالحاج 50 سنة.

كما أدى لإصابة محمد عادل المقرحي 12 سنة، وعلى شعبان الطوشي 33 سنة، وسالم عامر البوعيشي 35 سنة، وسيف النصر عامر البوعيشي 37، وعبد الحميد محمد النعمي 50 سنة.

مقتل وإصابة 7 أشخاص في قصف على منطقة عرادة في طرابلس

ولفت المركز، إلى نقل جميع الحالات إلى مصحة الفتح ومصحة الابراج ومصحة الاستقلال لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف مركز الطب الميداني والدعم.

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