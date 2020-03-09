«التخطيط والرقابة المالية وتقييم الأداء» دورة تدريبية في جامعة مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 12:12 صباحا
دورة تدريبية بعنوان (التخطيط والرقابة المالية وتقييم الأداء)، 7 مارس 2020, (جامعة مصراتة)

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، السبت، دورة تدريبية بعنوان (التخطيط والرقابة المالية وتقييم الأداء)، في جامعة مصراتة، ألقاها الدكتور علي الشريف، بحضور عدد من محاسبي الشركات والجهات المنتسبة للغرفة.

وبحسب بيان للجامعة اليوم، تتواصل هذه الدورات للشهر الثاني على التوالي تنفيذا للخطة التدريبية السنوية التي وضعتها الغرفة للعام الحالي، بالتعاون مع الجامعة وتستهدف جميع التخصصات المسجلة في 2020.

وأوضحت الجامعة أن هذا البرنامج سيستمر لمدة سنة كاملة عن طريق تطبيقه كل يوم سبت، ضمن برامج مكتب بحوث واستشارات العلوم الاقتصادية.

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