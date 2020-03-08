شركة الكهرباء: سرقة خط «ضغط عالي» بمسافة 1500 متر من خط بئر عز الدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 11:25 مساء
سرقة أسلاك وكابلات الكهرباء, (ارشيفية : الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة خط ضغط عالٍ مسافة 1500 متر من خط بئر عز الدين بإدارة توزيع الغربية في «تعد صارخ على مكونات الشبكة الكهربائية».

وبحسب بيان للشركة اليوم، أدت هذه الواقعة إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشركة إن مجموعة خارجة على القانون سرقت أسلاكاً كهربائية، مسافة 1700 متر خط اللوغانة، من محطة 30 الجمال، ما أدى لفُقد التغذية عن خمسة محولات في منطقة العزيزية ببلدية الجفارة، وانقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع.

1700 متر أسلاك بخط اللوغانة وانقطاع الكهرباء عن منازل ببلدية الجفارة

كما أعلنت الشركة عن سرقة خط 11ك ف مسافة 1350 مترا من خط بن عزيزة فرعية الوحيدات ضمن دائرة توزيع حي الأندلس بإدارة طرابلس، فيما تم سرقة خطوط ضغط منخفض المتغذية من محطة الوحيدات مسافة 400 متر فى «مشهد يتزايد ويربك عمل الشركة العامة للكهرباء».

وناشدت الشركة الجهات الاعتبارية للحد من هذه الظاهرة الإجرامية التى كلفت أموالا طائلة كما زادت من معاناة المواطن بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

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