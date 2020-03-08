بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. «خارجية الوفاق» تطالب بالكشف عن مصير سهام سرقيوة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 10:45 مساء
عضو مجلس النواب عن بنغازي، سهام سرقيوة. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بالكشف فورا عن مصير نائبة مجلس النواب سهام سرقيوة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وناشدت الوزارة في بيان اليوم، مجلس الأمن وكل المنظمات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية.

وانقطع الاتصال بعضوة مجلس النواب عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة بعد ساعات من وصولها إلى المدينة قادمة من القاهرة، يوم 17 يوليو 2019 بعد اعتراضها من قبل مسلحين، فيما لقي الحادث إدانات واسعة محليًّا ودوليًّا،

بعثات الاتحاد الأوروبي وكندا تجدد دعوتها للإفراج عن سهام سرقيوة

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إنها تواصل التحقيق في الحادث، لكن سرقيوة لم تظهر حتى الآن.

فيما جدد رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ورئيس بعثة كندا، أمس دعوتهم للإفراج الفوري عن عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة، داعين السلطات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها والتحقيق في خطفها.

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