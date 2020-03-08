إحياء اليوم العالمي للمرأة في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 08 مارس 2020, 10:07 مساء
احتفالية اليوم العالمي للمرأة بالمسرح الشعبي في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهد مسرح سبها الشعبي، اليوم الأحد، احتفالية لمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة بحضور عدد من الفاعليات النسائية والذي أشرف عليه الاتحاد النسائي بالجنوب.

وقالت عضو الاتحاد النسائي بالجنوب فايدة معيقل لـ«بوابة الوسط» إن المرأة الليبية أصبح لها دور كبير فى ليبيا بعد التحول الديمقراطي حيث اقتحمت منظمات المجتمع المدني بشكل كبير وملحوظ إلى جانب دخولها الحياة السياسية من خلال الانتخابات وتقلدها عدة مناصب سيادية وأصبح لها وجود وأثبتت نفسها بخطوات تابثة خصوصا فى ريادة الأعمال.

وأضافت الناشطة المدينة، مبروكة عبدالله أن حدث اليوم استهدف التعريف باليوم العالمي للمرأة والأمور المناطة بها، مشيرة إلى أن الحدث تخلله عرض لمشاريع وقصص نجاح خاصة بالمرأة في سبها كما أقيمت جلسة حوارية حول دور النساء فى إحلال السلام.

يشار إلى أن الاتحاد النسائي بالجنوب أشرف على تدريب قرابة 50 شابة ضمن برامج مختلفة فى خطوة تهدف لدعم المرأة والشباب في المنطقة.

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