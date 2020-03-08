المسماري: قوات الوفاق تقوم بـ«التحشيد» للهجوم على قواتنا بكافة المحاور

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، وحدات الاستطلاع كشفت بعد تجميع المعلومات وتحليلها عن «تحشيد» قوات حكومة الوفاق لشن هجوم واسع على كافة محاور القوات المسلحة، بحسب بيان للمسماري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.