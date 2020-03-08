المسماري: قوات الوفاق تقوم بـ«التحشيد» للهجوم على قواتنا بكافة المحاور
القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 09:41 مساء
قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، وحدات الاستطلاع كشفت بعد تجميع المعلومات وتحليلها عن «تحشيد» قوات حكومة الوفاق لشن هجوم واسع على كافة محاور القوات المسلحة، بحسب بيان للمسماري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي