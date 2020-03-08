اجتماع تشاوري لوضع خطة طوارئ للتصدي لفيروس كورونا في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 08 مارس 2020, 08:25 مساء
الاجتماع التشاوري لوضع خطة طوارئ لمواجهة كورونا ببني وليد. (الإنترنت)

عُقد بمستشفى بني وليد العام، اليوم الأحد، اجتماع تشاوري خصص لمناقشة وضع خطة طوارئ صحية داخل المستشفى وإدارة الخدمات الصحية في البلدية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن الحضور ناقشوا جاهزية القطاع الصحي العام ببني وليد وتوفير مكان للعزل والحجر الصحي في حالة الاشتباه بأي حالة إصابة بالفيروس.

وذكر أبوالنيران أنه تقرر خلال الاجتماع الاتفاق على تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة على كيفية التعامل مع الحالات المصابة تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

حضر الاجتماع مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد ومدير مستشفي بني وليد العام ومدير مكتب الرعاية الصحية الأولية ومدير مركز الأمراض السارية والمعدية وعدد من الأكاديميين والأطباء في بني وليد.

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