كمود يشارك في جلسات اللجان البرلمانية التابعة للبرلمان الإفريقي

جلسات اللجان البرلمانية التابعة للبرلمان الإفريقي, (الإنترنت)

شارك عضو مجلس النواب يوسف محمد كمود، بصفته نائب رئيس مجلس اتحاد الشباب الإفريقي في جلسات اللجان البرلمانية التابعة للبرلمان الإفريقي، التي انطلقت خلال الفترة من 27 فبراير إلى 7 مارس الجاري بجنوب إفريقيا، مستهدفةً المؤسسات المناطة بأجندة العمل وهي مجلس السلم والأمن الإفريقي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقارة الإفريقية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الإفريقي.

وقال كمود، في تصريح له اليوم، إنه تم تخصيص يومين من اجتماعات لجان البرلمان الإفريقي لتنظيم ورشة عمل باشتراك كل المعنيين من أعضاء البرلمان الإفريقي والمؤسسات الإفريقية ذات العمل المشترك، لدعم الرؤية المعتمدة للقارة الإفريقية خلال 2020، وتهيئة الظروف المواتية لتنمية افريقيا بـ«إسكات البنادق».

وأضاف أن هذه الاجتماعات كانت تحت شعار «إسكات البنادق بالقارة الإفريقية»، تضامنا مع الرؤية المعتمدة للقارة خلال 2020، ودعمها عن طريق المؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي، لافتاً إلى أن شعار اجتماعات هذا العام «إسكات البنادق بالقارة الإفريقية» هو أحد بنود أجندة الرؤية الإفريقية 2063 التي انطلقت مطلع هذا العام.

وكمود، أحد المؤسسيين والمشاركين في إعداد الإطار القانوني لهذه الرؤية رفقة مجموعة من أعضاء البرلمان الإفريقي والمؤسسات الإفريقية، ذات العلاقة بالاجتماعات التي عقدت خلال الجلسات المشتركة نهاية العام الماضي بمقر الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا.