«مواصلات الوفاق» توافق على إنشاء طريق بني وليد غريان الجديد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 08 مارس 2020, 06:47 مساء
جولة مدير إدارة المشروعات بوزارة المواصلات وعميد بني وليد لطريق غريان الجديد. (الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، إن إدارة المشروعات بالمنطقة الوسطى التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني وافقت على إنشاء وتنفيذ طريق بني وليد غريان الجديدة.

وأوضح الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن الموافقة على تنفيذ الطريق جاءت خلال زيارة مدير إدارة المشروعات بالمنطقة الوسطى بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق سالم العيساوي إلى بلدية بني وليد واجتماعه مع عميد المجلس البلدي سالم انوير.

وأضاف الساعدي أن عميد البلدية ومدير إدارة المشروعات بالمنطقة الوسطى قاما بجولة تفقدية في عدد من الطرق الرئيسية والفرعية داخل نطاق بلدية بني وليد للوقوف على حالتها.

وذكر الساعدي أن العمل في إنشاء طريق بني وليد غريان الجديدة سيبدأ خلال الأيام المقبلة بالتنسيق بين المجلس البلدي ووزارة المواصلات في حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن هناك عدة طرق رئيسية وفرعية أخرى سيجري تنفيذها داخل نطاق البلدية تحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع البلدية.

مسار طريق بني وليد غريان الجديدة. (الإنترنت)
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