حملة مرورية على السيارات غير المسجلة في أجدابيا

سيارات جرى حجزها خلال حملة مرورية في أجدابيا. (الإنترنت)

بدأ أعضاء وحدة حركة السير بقسم المرور والتراخيص بمديرية أمن أجدابيا في تنفيذ حملة مفاجئة تستهدف السيارات المخالفة للقوانين والتي لا تحمل لوحات معدنية وغير مسجلة في المدينة.

وقالت مديرية أمن أجدابيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحملة تأتي بناءً على تعليمات رئيس قسم المرور العقيد عبدالسلام فرج سعد وتحت إشراف رئيس وحدة حركة السير بالقسم الرائد السنوسي بالقاسم الشترة.

وأوضحت أن الحملة أسفر عنها ضبط عدد كبير من السيارات المخالفة وحجزها بقسم المرور والتراخيص أجدابيا والتي «لن يتم الإفراج عنها إلا بعد تسجيلها ومخالفة أصحابها»، حسب ما أفاد به رئيس وحدة حركة السير بالقسم الرائد السنوسي الشترة.

وطالب رئيس قسم المرور والتراخيص أجدابيا العقيد عبدالسلام فرج المواطنين والمقيمين الذين قدموا مستنداتهم لغرض تسجيل سياراتهم خلال الفترة الماضية بمراجعة القسم لاستلام الكتيبات الخاصة بهم بعد تجهيزها.