بسبب القمامة وخلل فني: محطة كهرباء بجنوب طرابلس ومصراتة تخرجان من الخدمة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن خروج الوحدة الغازية الثانية والبخارية في محطة مصراتة المزدوجة عن الخدمة ، بسبب خلل فني مما سبب في فقد ما طاقته 450 ميجاوات من القدرة الإنتاجية.

وأضافت الشركة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فسيبوك، أن محطة جنوب طرابلس توقفت كليًا عن الخدمة، بسبب تكدس القمامة الملاصقة للمحطة، الأمر الذي نتج عنه انسداد مصفيات الهواء، وفقد ما قيمته أكثر من 400 ميجاوات ، وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد ساعات طرح الاحمال.

وأكدت الشركة أن العمل جار لإعادة تشغيل الوحدتين بمحطة مصراتة المزدوجة لدخولها على الشبكة من جديد.