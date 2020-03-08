بسبب القمامة وخلل فني: محطة كهرباء بجنوب طرابلس ومصراتة تخرجان من الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 04:22 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن خروج الوحدة الغازية الثانية والبخارية في محطة مصراتة المزدوجة عن الخدمة ، بسبب خلل فني مما سبب  في فقد ما طاقته 450 ميجاوات من القدرة الإنتاجية.

وأضافت الشركة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فسيبوك، أن محطة جنوب طرابلس توقفت كليًا عن الخدمة، بسبب تكدس القمامة الملاصقة للمحطة، الأمر الذي نتج عنه انسداد مصفيات الهواء، وفقد ما قيمته أكثر من 400 ميجاوات ، وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد ساعات طرح الاحمال.

وأكدت الشركة أن العمل جار لإعادة تشغيل الوحدتين بمحطة مصراتة المزدوجة لدخولها على الشبكة من جديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الكونغو: قائد المخابرات العسكرية مات مشنوقا
دولى
4 وفيات في انهيار فندق لعزل المصابين بـ«كورونا» شرق الصين
دولى
«فرانس برس»: إيطاليا ستضع ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي
دولى
الاتحاد الأوروبي: 200 ألف فتاة وامرأة نزحن بسبب النزاع في ليبيا
ليبيا
السعودية تعيد فتح صحن الكعبة مع استمرار تعليق العمرة
دولى
البعثة الأوروبية تسلط الضوء على رحلة خمس ليبيات «نحو الحرية في بلد تنخره الحرب»
ليبيا
النجار ينفي تسجيل أي إصابة بفيروس «كورونا» بالمنطقة الشرقية
ليبيا
«التهريب» يفاقم أزمات النفط الليبي
ليبيا
«وول ستريت جورنال»: السلطات السعودية تعتقل 3 أمراء بينهم شقيق الملك
عربى
قلق عالمي بعد إصابة أكثر من مئة ألف شخص بفيروس «كورونا» المستجد في 92 دولة
دولى
وديعة «المسارات اليتيمة» تطوي صفحة المبعوث الأممي السادس
ليبيا
نقص الوقود في مدن الجنوب يدفع المواطنين إلى المبيت في المحطات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» توضح متى ينبغي استخدام الكمامة