«المخاطر المصرفية» محاضرة لموظفي «المركزي» بنغازي

الحبري متحدثا خلال ندوة المخاطر المصرفية 8 مارس 2020. (المصرف المركزي بنغازي)

نظم المصرف المركزي بنغازي اليوم الأحد محاضرة علمية لموظفيه حول المخاطر المصرفية، ألقاها مدير إدارة مخاطر السوق بالبنك العربي الدولي وخبير المخاطر المصرفية د.محمد مصطفى، بحضور المحافظ علي الحبري، ومديري الإدارات.



ووفق الصفحة الرسمية للمصرف المركزي بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأكد د. محمد مصطفى أهمية ادارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية، التي أخذت تتنامى بتسارع كبير خاصة في ظل انفتاح الأسواق، وتحرير الخدمات ودخول عصر العولمة والخدمات الإلكترونية في المصارف والمؤسسات المالية.

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وأشار إلى تزايد أهميتها في الظروف الصعبة، إذ تبقى الأسواق المالية في أوضاع هابطة وغير مستقرة. ونوه إلى أن نظرة عامة على المخاطر المصرفية سوف توفر لنا الأساس للبحث مجددا في التنظيم المصرفي، مضيفاً أن النظام الجديد يقوم على ثلاثة أعمدة تمكنه من أن يواجه في آن معا مسألة احتساب المخاطر المصرفية إضافة لمراقبة الأسواق والتثبت من انضباطها.

يشار إلى أنه، وبرعاية المصرف المركزي بنغازي، ينظم مصطفى ورشة عمل يوم الثلاثاء المقبل حول أثر المخاطر وعزوف المصارف التجارية عن تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، والتي تشرف عليها كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي.