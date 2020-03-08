بالصور: تواصل أعمال رصف الطرق في بنغازي

من أعمال الرصف في بنغازي. (بلدية بنغازي)

واصلت بلدية بنغازي أعمال طرح طبقة الإسفلت للقطعية الثانية بشارع السوق الواقع خلف مؤسسة الإصلاح والتأهيل (سجن الكويفية).



وأشارت بلدية بنغازي، في منشور بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن شركة برقة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري تنفذ المشروع تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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وتباشر الفرق الفنية بالشركة تمهيد ورصف عدد من شوارع الكويفية، بالإضافة إلى شارع السلاوي خلف محطة شمال بنغازي لتوليد الكهرباء وشارع المقبرة.

يشار إلى أن أعمال النظافة ضمن مشروع إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني. وفي نوفمبر الماضي بدأت البلدية رصف مفترق شارع سورية، المعروف بمفترق الدرابيك.