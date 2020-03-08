الرقابة الإدارية تبحث آليات تعويضات المباني المدمرة

اجتماع بهيئة الرقابة الإدارية حول التعويضات. (الرقابة الإدارية)

بحثت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، آلية وكيفية وصول التعويضات عن المباني المتضررة والمدمرة كلياً إلى مستحقيها.

جاء ذلك خلال اجتماع صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالهيئة في مقر الهيئة بالعاصمة طرابلس، حسب الصفحة الرسمية للرقابة الإدارية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وبحث الاجتماع مناقشة آلية وكيفية وصول التعويضات إلى مستحقيها، وتسلم ما توصلت له اللجان الفرعية من ملاحظات وتوصيات، مناقشة الصعوبات التي واجهت اللجان الفرعية أثناء تأدية أعمالهم.

ضم الاجتماع أعضاء اللجنة بفروع طرابلس وبني وليد والزاوية ونالوت وباطن الجبل وغريان، ورئيس اللجنة المركزية للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق. وأوصى المجتمعون اللجان الفرعية بالاستمرار في أعمالهم وفق اختصاصات الهيئة.