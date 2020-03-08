بركان الغضب تعلن تدمير مخزن أسلحة تابع للقيادة العامة بسوق الأحد

الناطق باسم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق الوطني العقيد محمد قنونو، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب، اليوم الأحد، تدمير مخزن تابع لقوات القيادة العامة في سوق الأحد (شرق العاصمة طرابلس)، مشيرة إلى أن ذلك «رد على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس».

وقالت «بركان الغضب»، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قواتنا ملتزمة بتعليمات قيادة العملية بالتعامل بحزم وبقوة مع الميليشيات الغادرة واستهداف مصادر النيران»، فيما لم يتسن التأكد من صحة خبر القصف من مصدر مستقل.

كانت «بركان الغضب» أعلنت أن صواريخ غراد سقطت على منطقة أبو سليم، الجمعة، وأصابت منازل وأملاك المواطنين خلال خروجهم من المساجد بعد أداء صلاة الجمعة.