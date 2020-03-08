فرنسا وقطر تستعجلان تنفيذ أولويات مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 12:15 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مباحثات في باريس الخميس. (الإنترنت)

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى ضرورة اعتماد وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا تتقيد به جميع الأطراف.

وحسب وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها فقد «تطرق الوزيران خلال زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى فرنسا إلى الأزمات الإقليمية التي يواجهها الشرق الأوسط، التي يقيم بشأنها البلدان حوارًا دائمًا ومنتظمًا».

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وبشأن ليبيا «ذكَّر جان إيف لودريان ونظيره القطري بضرورة اعتماد وقف إطلاق نار دائم تتقيد به جميع الأطراف، وبضرورة تنفيذ الأولويات المحددة في النتائج التي اُعتُمدت إبان مؤتمر برلين في 19 يناير الماضي على وجه السرعة»، مشددين على استهلال حوار شامل تتمثل فيه جميع الأطراف الليبية ويضم أيضًا كل البلدان المجاورة لليبيا وجميع شركائها الإقليميين.

يشار أن زيارة وزير الخارجية القطري، فضلًا عن المشاورات المتعلقة بما يحدث في ليبيا وإدلب السورية تأتي وسط مساعٍ لإطلاق قناة الجزيرة القطرية محطتها الناطقة باللغة الفرنسية من باريس بعدما تواترت أنباء عن رفض الأخيرة منح الترخيص لنشاطها.

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