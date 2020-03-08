«الداخلية» تعلن ضبط شخصين من ذوي السوابق الجنائية في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 11:45 صباحا
أسلحة ومواد مخدرة مضبوطة مع المتهمين. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، ضبط شخصين ليبيي الجنسية من ذوي السوابق الجنائية في تاجوراء، مشيرة إلى أن الشخصين مسجل ضدهما عدة قضايا تشمل جرائم سطو مسلح، وترويج مخدرات.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مكتب تحريات تاجوراء التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط بحوزتهما 71 قرصًا من الأقراص المهلوسة، و3 أسلحة نارية وعددًا من الذخائر ومركبتين آليتين دون أوراق اتضح أنهما مسروقتان.

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ووفق البيان، اعترف المتهمان بارتكابهما جرائم سرقة سيارات بالسطو المسلح وترويجهما المخدرات، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، تكثيف الدوريات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم الـمركزي تاجوراء، مساء السبت في وسط ضواحي البلدية، بهدف تأمين طريق الشط الممتد من جزيرة ميناء طرابلس إلى بوابة غوط الرمان.

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