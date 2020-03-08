الأرصاد: طقس متقلب وأمطار متفرقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 11:09 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا متقلبًا على مناطق شمال البلاد مع هطول أمطار متفرقة.

وحسب النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، فإن الأجواء تكون ساخنة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق جنوب شرق البلاد اليوم.

رأس اجدير حتى سرت ـ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة
السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع هطول أمطار متفرقة هذا اليوم تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، ومن المتوقع تكون الفرصة جيدة يوم الثلاثاء. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و19 درجة مئوية.

الخليج ـ سهل بنغازي حتى امساعد ـ الواحات ـ مرادة
تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة وظهور ضباب على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية مثيرة للأتربة هذا اليوم على أقصى الساحل الشرقي ـ جالو والجغبوب، وتتحول إلى شمالية غربية من مساء اليوم. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية، وبين 25 و30 درجة مئوية على أقصى الساحل الشرقي والدواخل وتسجل انخفاضًا غدًا.

الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوي بين 18 و24 درجة مئوية.

الكفرة ـ السرير ـ تازربو
الطقس مشمس إلى ظهور بعض السحب العالية. الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتحول تدريجيًّا من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا.

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