محكمة تونسية تقضي بسجن «محمود المصراتي» 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 10:29 صباحا
محمود المصراتي وليلى سويسي. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت محكمة تونسية حكمًا ابتدائيًا بالسجن أربعة أشهر وغرامة ألف دينار تونسي على الصحفي الليبي محمود حسان، والمعروف بـ«محمود المصراتي» بتهمة القذف والتشهير. 

وقضت المحكمة الابتدائية التونسية في جلستها المنعقدة في 15 فبراير الماضي بمعاقبة الصحفي الليبي في حكم لصالح الناشطة الليبية في مجال المجتمع المدني ليلى سويسي.

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وفي الثامن عشر من أغسطس من العام 2018، استدعت النيابة العمومية في تونس المصراتي، على خلفية اتهامات وجهها إلى منظمة نبض ليبيا للسلام والتنمية التي ترأسها سويسي.

ورحبت الناشطة الليبية بحكم القضاء التونسي، ونشرت نصه على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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