إزالة اللوحات الإعلانية العشوائية في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 08:28 صباحا
من حملة إزالة الإعلانات العشوائية في غريان. (المجلس البلدي غريان)

أعلن المجلس البلدي غريان تنفيذ حملة إزالات للوحات الإعلانية العشوائية من بعض الشوارع الرئيسية في بلدية غريان.

وأشار إلى غلق صيدليتين بالشمع الأحمر بعد ضبط كمية من حليب الأطفال منتهي الصلاحية، منوها في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأن فرع جهاز الحرس وقع مخالفات على صيدليات لعدم توافر إذن مزاولة المهنة والرخصة التجارية.

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جاء ذلك في إطار حملة فرع الحرس البلدي غريان لتطبيق المعايير والشروط الصحية والقانونية للسلع الغذائية والدوائية داخل الحدود الإدارية للبلدية.

وفي فبراير الماضي، أغلق الحرس البلدي ثلاث صيدليات تعمل بلا ضوابط ولا تتوافر بها شروط مزاولة المهنة، منوها باستمرار الحملة بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية والضبطية.

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